Nuovo sfregio al Colosseo, incide l'iniziale del suo nome su un pilastro: denunciata turista 14enne (Di domenica 25 ottobre 2020) Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno denunciato una 14enne tedesca, turista nella Capitale, per danneggiamento aggravato. I Carabinieri, allertati dal personale addetto alla vigilanza dell'area monumentale "Colosseo", hanno accertato che la minore aveva appena inciso con una pietra la lettera "E", iniziale del suo nome, su un pilastro al piano terra del monumento. Identificata e denunciata all'Autorità Giudiziaria, la 14enne è stata poi riaffidata ai genitori.

