Nuovo record di contagi da Coronavirus nel mondo, + 465.319: la metà in Europa (Di domenica 25 ottobre 2020) È il terzo giorno consecutivo in cui viene battuto il triste record di nuovi casi di Covid-19 nel mondo. È quanto risulta dai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che si riferiscono...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo record Covid, nuovo record di positivi a Civitavecchia e nel territorio. Crescono i sintomatici Il Messaggero Coronavirus, Spagna proclama nuovo stato d'emergenza

In Spagna il premier Sanchez ha proclamato un nuovo stato d'emergenza inizialmente per 15 giorni ... mentre in Francia da 3 giorni di fila i casi hanno superato quota 40 mila. Record di contagi anche ...

Coronavirus, altro record di contagi in Italia: oltre 21 mila positivi in 24 ore

(LaPresse) Continua a crescere velocemente la curva dei contagi di coronavirus in Italia segnando un nuovo primato. Sono 21.273 i casi nelle ultime 24 ore a fronte di 161.880 tamponi, oltre 15 mila in ...

In Spagna il premier Sanchez ha proclamato un nuovo stato d'emergenza inizialmente per 15 giorni ... mentre in Francia da 3 giorni di fila i casi hanno superato quota 40 mila. Record di contagi anche in Italia. Sono 21.273 i casi nelle ultime 24 ore a fronte di 161.880 tamponi, oltre 15 mila in più.