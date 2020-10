Nuovo DPCM, tutti i dettagli. Conte: “Dobbiamo proteggere salute ed economia” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Nuovo DPCM è stato ufficializzato stamattina, dopo averlo stilato durante la notte, presentando nella sua versione finale modifiche importanti anche se non sono state confermate tutte le indiscrezioni. dettagli DPCM Nel testo integrale si nota come sia stato attuato una sorta di mini lockdown, probabilmente dietro spinta decisa da parte delle regioni che hanno chiesto misure più restrittive ma non totalizzanti, proprio per evitare un secondo lockdown che avrebbe effetti ancora peggiori sull’economia. Le misure avranno effetto da domani lunedì 26 ottobre ed avranno durata fino al 24 novembre. Spicca la chiusura per bar, ristoranti e gelaterie alle 18 che potranno tuttavia restare aperti domenica e nelle festività, nel dettaglio, come riporta il testo ... Leggi su giornal (Di domenica 25 ottobre 2020) Ilè stato ufficializzato stamattina, dopo averlo stilato durante la notte, presentando nella sua versione finale modifiche importanti anche se non sono state confermate tutte le indiscrezioni.Nel testo integrale si nota come sia stato attuato una sorta di mini lockdown, probabilmente dietro spinta decisa da parte delle regioni che hanno chiesto misure più restrittive ma non totalizzanti, proprio per evitare un secondo lockdown che avrebbe effetti ancora peggiori sull’economia. Le misure avranno effetto da domani lunedì 26 ottobre ed avranno durata fino al 24 novembre. Spicca la chiusura per bar, ristoranti e gelaterie alle 18 che potranno tuttavia restare aperti domenica e nelle festività, nelo, come riporta il testo ...

