Nuovo DPCM, stavolta c'è la ribellione: si preparano le proteste dei gestori di palestre, bar e ristoranti (Di domenica 25 ottobre 2020) Le parole di Conte stavolta non sono state accolte solo da cuoricini e "mi piace" come le precedenti. Oltre ai complimenti dei "fedelissimi", la maggior parte dei commenti che hanno sottolineato la conferenza stampa delle ore 13:30 sono invece stati negativi. In pochi, in percentuale, hanno apprezzato le misure prese con il Nuovo DPCM: le scelte fatte dal Presidente del Consiglio e dal direttivo – peraltro non condivise dalle Regioni, che spingevano per un'apertura maggiore della ristorazione – non sono state accettate non solo dalle categorie coinvolte, ma neanche dai comuni cittadini. "Le palestre sono forse luoghi in cui ci si contagia più dei bus o delle scuole?", commenta qualcuno, spiegando che all'interno delle palestre vengono ...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - yuripaterniti : Renzi l'ha già detto che non condivide alcuni punti del nuovo #Dpcm? Scena già vista: al governo ma apparire sempre… - Alessan05769059 : @rubio_chef Sto nuovo DPCM mi sembra na gran c****** -