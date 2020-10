Nuovo Dpcm, stadi e palazzetti: si potrà assistere a partite dal vivo? (Di domenica 25 ottobre 2020) Giuseppe Conte ha recentemente firmato un Nuovo Dpcm, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, con lo scopo di limitare l’afflusso preoccupante della propagazione del contagio da Coronavirus. Il provvedimento varato dal Premier nostrano ha seriamente ‘colpito’ ogni tipo di sport, che sia amatoriale o professionistico, di fatto cancellando momentaneamente il primo e frenando la ripresa del secondo. stadi e palazzetti di tutta Italia dovranno difatti fare marcia indietro, abbandonando l’idea di ospitare un massimo di 1000 spettatori: non sarà consentita la presenza di pubblico nelle strutture sportive, le quali potranno essere utilizzate e presiedute soltanto dai professionisti in questione. Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Giuseppe Conte ha recentemente firmato un, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, con lo scopo di limitare l’afflusso preoccupante della propagazione del contagio da Coronavirus. Il provvedimento varato dal Premier nostrano ha seriamente ‘colpito’ ogni tipo di sport, che sia amatoriale o professionistico, di fatto cancellando momentaneamente il primo e frenando la ripresa del secondo.di tutta Italia dovranno difatti fare marcia indietro, abbandonando l’idea di ospitare un massimo di 1000 spettatori: non sarà consentita la presenza di pubblico nelle strutture sportive, le quali potranno essere utilizzate e presiedute soltanto dai professionisti in questione.

