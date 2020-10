Nuovo Dpcm, spostamenti, negozi, sport, ristoranti e feste: cosa si può fare e cosa è vietato prima e dopo le 18 (Di domenica 25 ottobre 2020) Si può uscire dopo la chiusura di bar e ristoranti ma per il rientro a casa si deve rispettare il coprifuoco Leggi su corriere (Di domenica 25 ottobre 2020) Si può uscirela chiusura di bar ema per il rientro a casa si deve rispettare il coprifuoco

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - mgulivo7 : Coronavirus, Conte firma il nuovo Dpcm: in semi-lockdown per un mese. Stop a bar e ristoranti alle 18 ma aperti la… - proudHufflepu11 : Ma fino a che giorno sarà valido il nuovo dpcm? -