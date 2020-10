Nuovo Dpcm, Spadafora: «Spero che lo sport riprenda il prima possibile» (Di domenica 25 ottobre 2020) Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, ha parlato delle misure adottate nel Nuovo Dpcm. Ecco il suo commento Vincenzo Spadafora, tramite il suo profilo Facebook, ha parlato del Nuovo Dpcm e delle misure nello sport. «Purtroppo palestre, piscine, competizioni dilettantistiche (a esclusione di quelle nazionali), cinema, teatri, concerti, convegni, congressi, parchi divertimento, gite scolastiche, sale gioco, sale scommesse, bingo, discoteche e molte altre attività sono sospese, mentre bar, pub e ristoranti dovranno chiudere alle 18. Mi auguro che il mondo dello sport possa riprendere il prima possibile perché, oltre al lato economico, è fondamentale per il benessere fisico e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Vincenzo, ministro dello, ha parlato delle misure adottate nel. Ecco il suo commento Vincenzo, tramite il suo profilo Facebook, ha parlato dele delle misure nello. «Purtroppo palestre, piscine, competizioni dilettantistiche (a esclusione di quelle nazionali), cinema, teatri, concerti, convegni, congressi, parchi divertimento, gite scolastiche, sale gioco, sale scommesse, bingo, discoteche e molte altre attività sono sospese, mentre bar, pub e ristoranti dovranno chiudere alle 18. Mi auguro che il mondo dellopossa riprendere ilperché, oltre al lato economico, è fondamentale per il benessere fisico e ...

