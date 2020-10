Nuovo Dpcm, pronti gli indennizzi per chi è costretto a chiudere le proprie attività: soldi da metà novembre (Di domenica 25 ottobre 2020) I tempi sono stretti: domani o martedì, infatti, il provvedimento con i nuovi indennizzi dovrebbe andare in consiglio dei ministri, con l'obiettivo di essere pubblicato in Gazzetta martedì. I ristori ... Leggi su seguonews (Di domenica 25 ottobre 2020) I tempi sono stretti: domani o martedì, infatti, il provvedimento con i nuovidovrebbe andare in consiglio dei ministri, con l'obiettivo di essere pubblicato in Gazzetta martedì. I ristori ...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - MilanoStremitz1 : RT @ilgiornale: In vigore le misure del nuovo dpcm. Non solo locali e palestre: dalla passeggiata al parrucchiere, cosa è consentito prima… - RdiMilano : RT @FrancoBechis: O vengono pubblicate le cifre sui contagi in bar, ristoranti, pub, cinema e teatri, o il nuovo dpcm è solo un sopruso. Pe… -