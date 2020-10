Nuovo Dpcm oggi, è ufficiale: fino al 24 novembre bar e ristoranti chiusi alle 18 (Di domenica 25 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha già firmato il Nuovo Dpcm oggi. Dopo una notte di discussioni accese e nonostante autorevoli pareri scientifici confermino l’inutilità di una nuova “chiusura generalizzata”, il governo ha varato il Nuovo Dpcm con ulteriori misure restrittive anti Covid. Non chiusure mirate, delle zone che manifestano il più alto numero di nuovi contagi, ma un Nuovo lockdown che seppur parziale inciderà pesantemente sull’economia nazionale. Il settore più colpito sarà la ristorazione: bar e ristoranti dovranno chiudere alle 18 e sarà così fino al prossimo 24 novembre. Nuove norme anche per la didattica nelle scuole, mentre nulla ... Leggi su urbanpost (Di domenica 25 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha già firmato il. Dopo una notte di discussioni accese e nonostante autorevoli pareri scientifici confermino l’inutilità di una nuova “chiusura generalizzata”, il governo ha varato ilcon ulteriori misure restrittive anti Covid. Non chiusure mirate, delle zone che manifestano il più alto numero di nuovi contagi, ma unlockdown che seppur parziale inciderà pesantemente sull’economia nazionale. Il settore più colpito sarà la ristorazione: bar edovranno chiudere18 e sarà cosìal prossimo 24. Nuove norme anche per la didattica nelle scuole, mentre nulla ...

