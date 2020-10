Nuovo Dpcm, l’ira di esercenti e sportivi: «Gravi ricadute sociali». L’Acquario: oggi siamo aperti (Di domenica 25 ottobre 2020) Il lockdown soft varato ieri dal governo suscita una raffica di preoccupazioni e proteste a Genova, nei settori direttamente interessati dai nuovi divieti Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 25 ottobre 2020) Il lockdown soft varato ieri dal governo suscita una raffica di preoccupazioni e proteste a Genova, nei settori direttamente interessati dai nuovi divieti

