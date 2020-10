Nuovo DPCM: indennizzi sui conti correnti per le categorie penalizzate (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Nuovo DPCM prevedere la chiusura di bar e ristoranti dopo le 18 a partire da lunedì fino al 24 novembre. Secondo Fipe-Confcommercio “le misure costeranno altri 2,7 miliardi” per questo motivo il Premier Conte annuncia ristori dell’Agenzia delle Entrate sui conti correnti. Nella giornata di oggi, il Premier Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 25 ottobre 2020) Ilprevedere la chiusura di bar e ristoranti dopo le 18 a partire da lunedì fino al 24 novembre. Secondo Fipe-Confcommercio “le misure costeranno altri 2,7 miliardi” per questo motivo il Premier Conte annuncia ristori dell’Agenzia delle Entrate sui. Nella giornata di oggi, il Premier Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

LegaSalvini : BASSETTI STRONCA IL NUOVO #DPCM DI CONTE: 'RISTORANTI CHIUSI ALLE 18? NON RISOLVE NULLA' - Adnkronos : Nuovo #Dpcm, stasera parla #Conte - LegaSalvini : ++ VESPA CONTRO IL NUOVO DPCM ++ - KattInForma : Conte ha firmato il nuovo Dpcm: stop per bar, ristoranti, scuole e palestre - mrstbri : RT @NicolaPorro: Con il nuovo #Dpcm la chiusura arriverà anche per palestre e piscine. La lettera-sfogo ?? -