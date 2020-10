Nuovo dpcm, gli assessori alla Cultura contro la chiusura di cinema e teatri: “Ingiustificata” (Di domenica 25 ottobre 2020) La chiusura di cinema e teatri non piace a nessuno. I dati sui contagi dicono che sono tra i luoghi più sicuri e le ricadute sul settore rischiano di essere devastanti. Gli amministratori locali protestano e in particolare gli assessori alla Cultura. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non condivide le norme dell’ultimo decreto del premier che da domani comporta la chiusura delle sale. “Ieri il capo dello Stato ha richiamato a uno spirito di leale e fattiva collaborazione fra le Istituzioni della Repubblica – ha scritto Sala sulle sue pagine social -. E io così farò. Ma non posso dire di condividere le norme del dpcm sullo spettacolo”. Una posizione già espressa dall’assessore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Ladinon piace a nessuno. I dati sui contagi dicono che sono tra i luoghi più sicuri e le ricadute sul settore rischiano di essere devastanti. Gli amministratori locali protestano e in particolare gli. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non condivide le norme dell’ultimo decreto del premier che da domani comporta ladelle sale. “Ieri il capo dello Stato ha richiamato a uno spirito di leale e fattiva collaborazione fra le Istituzioni della Repubblica – ha scritto Sala sulle sue pagine social -. E io così farò. Ma non posso dire di condividere le norme delsullo spettacolo”. Una posizione già espressa dall’assessore ...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - watermelonrec : Senza sottovalutare che con questo nuovo #Dpcm Vanzina ci ripropinerà la sua arte immensa: #lockdown all’italiana 2… - Andreacocco87 : RT @sole24ore: Nuovo #Dpcm, chiusura bar e ristoranti alle 18 e stop a piscine e palestre. #Conte: aiuti con bonifico sui #conticorrente. #… -