Nuovo Dpcm, Gabriele Muccino: “Non c’era motivo di chiudere cinema e teatri” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Premier Giuseppe Conte, nel primo pomeriggio, ha illustrato tutti i provvedimenti contenuti nel Nuovo Dpcm per far fronte all’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. Tra le misure ci sono anche le nuove chiusure per stadi, cinema e teatri, che però non sono molto gradire ai lavoratori del mondo dello spettacolo come il regista Gabriele Muccino che, attraverso il suo profilo Twitter, ha espresso il proprio dissenso: “chiudere i cinema e i teatri dice solo una cosa: che nessuno tra coloro che hanno voluto questa misura, si è preso la briga di andare al cinema negli ultimi due mesi. Avrebbe trovato al massimo 10 persone in sala per ogni spettacolo. Al massimo! Non ce n’era davvero ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Premier Giuseppe Conte, nel primo pomeriggio, ha illustrato tutti i provvedimenti contenuti nelper far fronte all’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. Tra le misure ci sono anche le nuove chiusure per stadi,e teatri, che però non sono molto gradire ai lavoratori del mondo dello spettacolo come il registache, attraverso il suo profilo Twitter, ha espresso il proprio dissenso: “e i teatri dice solo una cosa: che nessuno tra coloro che hanno voluto questa misura, si è preso la briga di andare alnegli ultimi due mesi. Avrebbe trovato al massimo 10 persone in sala per ogni spettacolo. Al massimo! Non ce n’era davvero ...

