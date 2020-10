Nuovo Dpcm firmato, stop a bar e ristoranti dopo alle 18: norme valide fino al 24 novembre (Di domenica 25 ottobre 2020) E stato firmato nella tarda notte dal premier Giuseppe Conte, dopo un confronto con le regioni e i capi delegazione, il Nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid che includono una stretta per tentare di ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 25 ottobre 2020) E statonella tarda notte dal premier Giuseppe Conte,un confronto con le regioni e i capi delegazione, ilsulle misure anti-Covid che includono una stretta per tentare di ...

LegaSalvini : BASSETTI STRONCA IL NUOVO #DPCM DI CONTE: 'RISTORANTI CHIUSI ALLE 18? NON RISOLVE NULLA' - Adnkronos : Nuovo #Dpcm, stasera parla #Conte - LegaSalvini : ++ VESPA CONTRO IL NUOVO DPCM ++ - Riku_usm : RT @Corriere: Nuovo Dpcm Covid ufficiale, ristoranti e bar chiusi alle 18. Il provvedimento in vigore fino al 24 novembre - Raffael31870221 : RT @francotaratufo2: Conte ha firmato il nuovo Dpcm, sarà in vigore da domani al 24 novembre: bar, ristoranti e gelaterie chiuse alle 18 ht… -