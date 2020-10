Nuovo Dpcm firmato, da domani stop a bar e ristoranti dopo le 18: norme valide fino al 24 novembre (Di domenica 25 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha firmato nel corso della notte, a quanto si apprende da fonti di governo, il Nuovo Dpcm con le misure restrittive anti-Covid, tra le quali la chiusura alle ore 18 di tutti i... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte hanel corso della notte, a quanto si apprende da fonti di governo, ilcon le misure restrittive anti-Covid, tra le quali la chiusura alle ore 18 di tutti i...

