Nuovo Dpcm firmato | da domani chiusure alle 18 | stop palestre e teatri

(Di domenica 25 ottobre 2020) Conte hanel corso della notte ilcon le misure restrittive anti-Covid, tra le quali la chiusuraore 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie. Ilsarà in vigore...

LegaSalvini : BASSETTI STRONCA IL NUOVO #DPCM DI CONTE: 'RISTORANTI CHIUSI ALLE 18? NON RISOLVE NULLA' - Adnkronos : Nuovo #Dpcm, stasera parla #Conte - LegaSalvini : ++ VESPA CONTRO IL NUOVO DPCM ++ - _Mystica__ : Il #Dpcm viene emanato di nuovo perché i cittadini hanno sempre bisogno di qualcuno che li regoli, dato che da soli… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Ecco la bozza del nuovo #Dpcm: restrizioni pesanti per bar e ristoranti, chiudono piscine e palestre. E sugli spostame… -

Il nuovo DPCM ha confermato la mano durissima del Governo nei confronti di alcune categorie: particolarmente penalizzati ristoranti, pizzerie e palestre. Novità in arrivo anche per il mondo calcio, ...Genova - “Come Regioni, abbiamo chiesto al Governo di non chiudere i confini regionali, comunali e provinciali. Il mondo deve continuare a spostarsi. Abbiamo chiesto di portare al 100% la didattica a ...