Nuovo DPCM: ecco il testo ufficiale del decreto Covid del 24 ottobre 2020 (Di domenica 25 ottobre 2020) É disponibile il testo definitivo del Nuovo decreto anti-Covid firmato da Giuseppe Conte in vigore da lunedì 26 ottobre 2020 a martedì 24 novembre 2020. DPCM del 24 ottobre 2020Download I punti salienti del Nuovo DPCM Questa notte, il Presidente del Consiglio ha firmato le nuove misure d'urgenza per arginare la pandemia di Coronavirus. ecco le novità: I locali pubblici chiuderanno alle ore 18.00. La domenica ed i festivi i bar ed i ristoranti potranno rimanere aperti;L'attività didattica per il primo ciclo d'istruzione sarà garantita in presenza. Per le istituzioni secondarie di secondo grado si ...

