Nuovo Dpcm, da Moretti a Vanzina: il cinema scrive a Conte (Di domenica 25 ottobre 2020) Sigle ed artisti del cinema hanno scritto una lettera aperta al ministro Dario Franceschini ed al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dicendosi sospesi e critici per la decisione di chiudere i luoghi dello spettacolo e rivendicando il ruolo di bene primario della cultura. Tra i firmatari 100 Autori, Afic, Anac, Casa del cinema di Roma, Fice, Sngci, Sncci, Gianni Amelio, Pupi Avati, Marco Bellocchio, Francesco Bruni, Massimiliano Bruno, Nanni Moretti, Giuliano Montaldo, Paolo Taviani, Enrico Vanzina, Paolo Virzì. “Nella lettera si sottolinea che la decisione di “procedere fino a tutto il mese di novembre alla chiusura di cinema, teatri e sale da concerto ci lascia attoniti, sorpresi e fortemente critici pur conoscendo il suo impegno a favore della cultura e dei lavoratori ... Leggi su udine20 (Di domenica 25 ottobre 2020) Sigle ed artisti delhanno scritto una lettera aperta al ministro Dario Franceschini ed al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dicendosi sospesi e critici per la decisione di chiudere i luoghi dello spettacolo e rivendicando il ruolo di bene primario della cultura. Tra i firmatari 100 Autori, Afic, Anac, Casa deldi Roma, Fice, Sngci, Sncci, Gianni Amelio, Pupi Avati, Marco Bellocchio, Francesco Bruni, Massimiliano Bruno, Nanni, Giuliano Montaldo, Paolo Taviani, Enrico, Paolo Virzì. “Nella lettera si sottolinea che la decisione di “procedere fino a tutto il mese di novembre alla chiusura di, teatri e sale da concerto ci lascia attoniti, sorpresi e fortemente critici pur conoscendo il suo impegno a favore della cultura e dei lavoratori ...

