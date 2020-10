Nuovo Dpcm: da domani chiusure alle 18, stop palestre e teatri. Scuole, Dad fino a 100% per le superiori (Di domenica 25 ottobre 2020) Conte ha firmato nel corso della notte il Nuovo Dpcm con le misure restrittive anti-Covid, tra le quali la chiusura alle ore 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie (che però potranno aprire... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 25 ottobre 2020) Conte ha firmato nel corso della notte ilcon le misure restrittive anti-Covid, tra le quali la chiusuraore 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie (che però potranno aprire...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - Corriere : Nuovo Dpcm Covid ufficiale, ristoranti e bar chiusi alle 18. Il provvedimento in vigore fino al 24 novembre - Adnkronos : Nuovo #Dpcm, stasera parla #Conte - Chasingadream85 : RT @GiuseppeConteIT: Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - LelloForlini : #GiuseppiConte : #DPCM “È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi”... Ma sarà un esper… -