Nuovo DPCM | cosa sappiamo finora | il Governo non cambia idea sulla misura più contestata

(Di domenica 25 ottobre 2020) Terminata in tarda notte la riunione tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i capi delegazione: sul tavolo le misure del, la cui firma dovrebbe arrivare oggi. Al termine della riunione tra il premier e i capi delegazione delle forze di maggioranzanuova stretta anti-Covid, sembrerebbe confermata la chiusura anticipata per bar e ristoranti alle ore 18, nonostante la contrarietà delle Regioni e le divisioni esistenti nella stessa maggioranza: si tratta di uno dei punti più dibattuti delche dovrebbe entrare in vigore lunedì. E’ possibile che ilconsenta ai ristoranti di restare aperti la domenica a pranzo. La nuova stretta dovrebbe inoltre prevedere lo stop a palestre, piscine, teatri, cinema e sale ...

Il nuovo Dpcm sulle misure restrittive anti-Covid entrerà in vigore da lunedì 26 ottobre fino al prossimo 24 novembre. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto ...StampaIl governo pronto a varare nuove misure per il diffondersi del contagio da Covid-19 in Italia. Nella giornata di sabato le riunioni con i rappresentanti delle Regioni e con i capi delegazione de ...