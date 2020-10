Nuovo Dpcm, Conte in diretta: insieme eviteremo lockdown Natale. Ristori per le aziende arriveranno sui conti bancari (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Nuovo Dpcm con le nuove misure anti-contagio entrerà in vigore domani e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ne illustra il Contenuto in una conferenza stampa in... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 25 ottobre 2020) Ilcon le nuove misure anti-contagio entrerà in vigore domani e il presidente del Consiglio Giuseppene illustra ilnuto in una conferenza stampa in...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - __santino992 : RT @CalcioFinanza: Nuovo #DPCM, gli eventi sportivi tornano a porte chiuse: il testo del decreto - skepticaldog191 : RT @GiuseppeConteIT: Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM -