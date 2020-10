Nuovo dpcm | Conte in conferenza stampa alle 13 30 Tutti i locali chiusi alle 18 | ma aperti la domenica Provvedimenti fino al 24 novembre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 ottobre 2020) Una mediazione lunga e a tratti sofferta. Discussioni, proposte, tentativi di bilanciamento dei tanti interessi in gioco, ma tenendo ben presente il bene primario e prevalente della salute e della tenuta del sistema sanitario che sta mostrando segni di sofferenza e da giorni lancia allarmi per il pericolo di rottura. E cosi che è arrivata alla firma ildecreto per cercare di arginare l’epidemia di coronavirus che ieri in Italia ha fatto registrato oltre 19mila contagi. Il premier Giuseppeha firmato nel corso della notte. Didattica a distanza per le scuole superiori anche oltre il 75%, chiusura18 dii ristoranti, bar e gelaterie. Misure che quindi risentono del braccio di ferro con le Regioni. A differenza della prima bozza ipotranno ...