Nuovo Dpcm, Conte in conferenza oggi 25 ottobre: orario, diretta tv e streaming (Di domenica 25 ottobre 2020) Nella giornata di domenica 25 ottobre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte tornerà a parlare in conferenza per illustrare i punti del Nuovo Dpcm che sarà valido fino al 24 novembre. Nella notte il premier ha firmato il testo che imporrà nuove misure restrittive per combattere la seconda ondata di Covid-19. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari Conte parlerà in conferenza nel tardo pomeriggio (orario da definire) e il suo discorso verrà trasmesso sui notiziari Sky TG24 e RaiNews24 ma non è esclusa la messa in onda a reti unificate.

