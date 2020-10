Nuovo Dpcm, Conte ha firmato: tutte le novità su stadi, ristoranti, bar e scuole (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nel corso della notte scorsa, a quanto si apprende da fonti di governo, il Nuovo Dpcm con le misure restrittive anti Coronavirus , tra le ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA - Il presidente del Consiglio Giuseppehanel corso della notte scorsa, a quanto si apprende da fonti di governo, ilcon le misure restrittive anti Coronavirus , tra le ...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - Corriere : Nuovo Dpcm Covid ufficiale, ristoranti e bar chiusi alle 18. Il provvedimento in vigore fino al 24 novembre - LegaSalvini : BASSETTI STRONCA IL NUOVO #DPCM DI CONTE: 'RISTORANTI CHIUSI ALLE 18? NON RISOLVE NULLA' - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Firmato il nuovo #Dpcm: tutte le decisioni sul #calcio e sugli stadi ? - strofuggi : RT @GiuseppeConteIT: Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM -