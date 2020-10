Nuovo Dpcm | Conte ha firmato in nottata Bar e ristoranti chiudono alle 18 | stop a cinema e teatri

(Di domenica 25 ottobre 2020) Alla fine, dopo una trattativa serrata con le Regioni, il presidente del Consiglio, Giuseppe, hailcon le nuove misure restrittive anti-Covid. E’ quanto riferito dall’Adnkronos, che cita fonti parlamentari. Il premier avrebbeildecreto nella notte, assieme al ministro della Salute, Roberto Speranza. Le nuove disposizioni saranno in … L'articolo NewNotizie.it.

Adnkronos : Nuovo #Dpcm, stasera parla #Conte - LegaSalvini : ++ VESPA CONTRO IL NUOVO DPCM ++ - TgLa7 : #Covid: firmato nuovo #Dpcm, norme in vigore fino al 24/11 - gioporce : RT @fanpage: ?? Ultim'ora - Nuovo DPCM C'è lo stop agli impianti di sci #25ottobre - Frances47226166 : RT @fattoquotidiano: NUOVO DPCM / LA BOZZA Addio alle cene al ristorante, all’aperitivo serale e ai bar dopo le ore 18, nonché la domenica… -

Stop a bar e ristoranti alle 18 ROMA — Il premier Conte ha firmato nella notte il nuovo Dpcm anti-Covid dopo un lungo vertice con le Regioni per cercare l'accordo sulle chiusure per arginare il ...Scuola: passa la linea della DAD per il 75% degli alunni nelle scuole superiori. Bar e ristoranti: si chiude alle 18 Il nuovo DPCM recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero ...