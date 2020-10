Nuovo Dpcm, conferenza stampa del premier: Conte parla oggi alle 13,30 (Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, terr una conferenza stampa alle 13.30 per illustrare le misure del Nuovo Dpcm. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Il premier spiegher in diretta le ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, terr una13.30 per illustrare le misure del. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Ilspiegher in diretta le ...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - Corriere : Nuovo Dpcm Covid ufficiale, ristoranti e bar chiusi alle 18. Il provvedimento in vigore fino al 24 novembre - Adnkronos : Nuovo #Dpcm, stasera parla #Conte - Directionerinfi : Non ho capito un cazzo delle 21 pagine dsl nuovo dpcm ma ho capito che questo anno deve finire presto - BlackWhite86 : RT @juventusfans: Col nuovo #DPCM fate il funerale a questo paese! ?? E non stiamo parlando solo del calcio e dello sport. Sei mesi cosa av… -