Nuovo Dpcm, chiusi palestre, piscine e teatri: come ottenere il rimborso (Di domenica 25 ottobre 2020) Tra le norme contenute nel Nuovo Dpcm in vigore in Italia dal 26 ottobre 2020 c’è la chiusura di palestre, piscine, ma anche cinema e teatri. Misure restrittive divenute necessarie dopo l’impennata di contagi nel Paese. Una situazione di semi-lockdown che spinge molte persone a chiedersi che sarà degli abbonamenti che hanno in vigore. come è possibile ottenere il rimborso? Scopriamolo insieme. A marzo e aprile fu necessario mettere in piedi persino una norma contenuta nel Decreto Rilancio per ottenere — per chi ci è riuscito — un rimborso del servizio non goduto. Fino al 18 agosto era possibile fare domanda, visto che si prevedeva che gli abbonamenti già pagati ... Leggi su tpi (Di domenica 25 ottobre 2020) Tra le norme contenute nelin vigore in Italia dal 26 ottobre 2020 c’è la chiusura di, ma anche cinema e. Misure restrittive divenute necessarie dopo l’impennata di contagi nel Paese. Una situazione di semi-lockdown che spinge molte persone a chiedersi che sarà degli abbonamenti che hanno in vigore.è possibileil? Scopriamolo insieme. A marzo e aprile fu necessario mettere in piedi persino una norma contenuta nel Decreto Rilancio per— per chi ci è riuscito — undel servizio non goduto. Fino al 18 agosto era possibile fare domanda, visto che si prevedeva che gli abbonamenti già pagati ...

