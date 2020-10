Nuovo Dpcm: bar e ristoranti chiusi alle 18 (ma aperti la domenica), chiusi palestre, teatri e cinema (Di domenica 25 ottobre 2020) Il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani fino al 24 novembre. Rispetto alle anticipazioni date nei giorni scorsi, la novità più rilevante sembra quella dello stop alle 18 (dalle 5 del mattino) per le consumazioni in bar e ristoranti. I locali, tuttavia, restano aperti la domenica e i festivi, perché secondo gli esperti l’apertura domenicale dei ristoranti può limitare le riunioni familiari. Tra le 5 e le 18 ai tavoli dei locali potranno sedersi solo 4 persone, “salvo che siano tutte conviventi”. Dopo le 18 non sarà possibile consumare cibi né bevande nei luoghi pubblici. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 ottobre 2020) Il premier Conte ha firmato il nuovo, in vigore da domani fino al 24 novembre. Rispettoanticipazioni date nei giorni scorsi, la novità più rilevante sembra quella dello stop18 (d5 del mattino) per le consumazioni in bar e. I locali, tuttavia, restanolae i festivi, perché secondo gli esperti l’aperturale deipuò limitare le riunioni familiari. Tra le 5 e le 18 ai tavoli dei locali potranno sedersi solo 4 persone, “salvo che siano tutte conviventi”. Dopo le 18 non sarà possibile consumare cibi né bevande nei luoghi pubblici. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino ...

