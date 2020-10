Nuovo Decreto: i divieti fino al 24 novembre, anche in Lombardia (Di domenica 25 ottobre 2020) E’ arrivato in mattinata l’ultimo Dpcm, previsto per la serata di sabato 24 ottobre, ma slittato a oggi, domenica 25. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm con le nuove restrizioni contro la diffusione del contagio da Covid-19. Il Decreto entrerà in vigore domani, lunedì 26 ottobre e resterà attivo fino al … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 25 ottobre 2020) E’ arrivato in mattinata l’ultimo Dpcm, previsto per la serata di sabato 24 ottobre, ma slittato a oggi, domenica 25. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm con le nuove restrizioni contro la diffusione del contagio da Covid-19. Ilentrerà in vigore domani, lunedì 26 ottobre e resterà attivoal … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

GiovanniToti : Il Governo ha firmato nella notte il nuovo Decreto con ulteriori restrizioni. Vista la situazione sanitaria nuove m… - fanpage : ??ULTIM'ORA NUOVO #DPCM, la bozza del nuovo decreto in arrivo è una sorta di ' #lockdown mascherato' - LaStampa : Il piano: vietare gli spostamenti tra regioni e chiudere le attività non essenziali, ma le scuole resterebbero aper… - periodicodaily : DPCM 25 ottobre: le novità introdotte dal nuovo decreto - #Dpcm Periodico Daily - ilNotiziarioInd : Nuovo Decreto: i divieti fino al 24 novembre, anche in Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Decreto Nuovo Dpcm, il testo definitivo del decreto Covid del 24 ottobre Corriere della Sera Dpcm 24 ottobre ufficiale: cosa prevede il testo del Governo

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il terzo di ottobre, è ufficiale. Anche se non è stato ancora annunciato, il DPCM 25 ottobre sarebbe stato già firmato dal Premier Conte, ...

La rabbia e i timori nelle palestre teramane: “Il Governo ci ha preso in giro”

TERAMO – Li hanno illusi che avrebbero fatto trascorrere una settimana per dar modo a quei (pochi) che non avevano ottemperato alle disposizioni del nuovo decreto, di mettersi in regola. E invece era ...

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il terzo di ottobre, è ufficiale. Anche se non è stato ancora annunciato, il DPCM 25 ottobre sarebbe stato già firmato dal Premier Conte, ...TERAMO – Li hanno illusi che avrebbero fatto trascorrere una settimana per dar modo a quei (pochi) che non avevano ottemperato alle disposizioni del nuovo decreto, di mettersi in regola. E invece era ...