Numeri coronavirus 25 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo (Di domenica 25 ottobre 2020) I Numeri coronavirus 25 ottobre mostrano ancora una volta di più come sia stato necessario prendere contromisure più decise contro la diffusione del contagio. Per la prima volta, infatti, il bollettino ufficiale del ministero della Salute fa segnare un dato che porta oltre quota 20mila i contagi in Italia. Per la precisione, nella giornata di oggi ci sono stati 21.273 nuovi contagi e 128 decessi. Dall’inizio della pandemia, in Italia ci sono stati 525.728 casi totali e 37.338 decessi. LEGGI ANCHE > Giuseppe Conte: «Subito ristoro per i settori colpiti dal dpcm» Numeri coronavirus 25 ottobre, cosa c’è di positivo Oggi, a leggere i dati, di positivo c’è ben poco. ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 25 ottobre 2020) I25mostrano ancora una volta di più come sia stato necessario prendere contromisure più decise contro la diffusione del contagio. Per la prima volta, infatti, il bollettino ufficiale del ministero della Salute fa segnare un dato che porta oltre quota 20mila i contagi in Italia. Per la precisione, nella giornata di oggi ci sono stati 21.273 nuovi contagi e 128 decessi. Dall’inizio della pandemia, in Italia ci sono stati 525.728 casi totali e 37.338 decessi. LEGGI ANCHE > Giuseppe Conte: «Subito ristoro per i settori colpiti dal dpcm»25c’è diOggi, a leggere i dati, dic’è ben poco. ...

Corriere : Locatelli (Cts): «Non siamo ai numeri di marzo, niente panico, serve responsabilità» - Corriere : Locatelli (Cts): «Non siamo ai numeri di marzo, niente panico, serve responsabilità» - RegLombardia : #LNews Sono 4.956 i nuovi positivi con 32.749 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 15,1% Approfondimen… - giornalettismo : #Ultimora Superata quota 20mila contagi in un giorno in #Italia. Pessimi numeri sul #coronavirus anche oggi - paoloigna1 : Numero di tamponi inferiori ma i casi salgono tutti gli altri numeri 'reali' ricoveri, terapie intensive e vittime… -

Ultime Notizie dalla rete : Numeri coronavirus Coronavirus, Locatelli (Cts): «Non siamo ai numeri di marzo, niente panico, serve responsabilità» Corriere della Sera Coronavirus, Ministero Salute: “Infranta quota 21mila nuovi casi con altri 128 morti”

Nuovo balzo dei contagi di Coronavirus, che per la prima volta dall'inizio dell ... In calo invece l'incremento del numero dei decessi: 128 nelle ultime 24 ore (ieri erano 151), che portano il totale ...

Record di casi in Italia, 21.273 contagi in 24 ore. 128 i morti. Casi in aumento in Lombardia e Campania

Aumenta ancora il numero degli ospedalizzati e dei pazienti ricoverati in terapia intensiva affetti da Covid-19. Secondo il bollettino di oggi, nelle ultime 24 ore i ricoveri in regime ordinario sono ...

Nuovo balzo dei contagi di Coronavirus, che per la prima volta dall'inizio dell ... In calo invece l'incremento del numero dei decessi: 128 nelle ultime 24 ore (ieri erano 151), che portano il totale ...Aumenta ancora il numero degli ospedalizzati e dei pazienti ricoverati in terapia intensiva affetti da Covid-19. Secondo il bollettino di oggi, nelle ultime 24 ore i ricoveri in regime ordinario sono ...