"Non solo virus. Si muore anche di fame". Cacciari tombale e Conte seppellito: "Rabbia sociale", qui tira aria di rivolta (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo l'ultimo Dpcm di Giuseppe Conte, secondo Massimo Cacciari l'orizzonte è chiaro: sarà rivolta popolare. Se più o meno violenta di quanto accaduto tra venerdì e sabato a Napoli e a Roma, si vedrà. "È evidente - spiega al Quotidiano nazionale il filosofo, ex sindaco di Venezia - che se continua questa situazione, senza peraltro un flusso efficace di comunicazione da parte del governo e delle Regioni, o scattano meccanismi di aiuti robusti alle vittime economiche della pandemia o ci sarà solo da aspettarsi l'esplosione della Rabbia sociale". "Non esiste solo il coronavirus - ricorda Cacciari -. Esistono decine di altre cause di morte, compresa la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo l'ultimo Dpcm di Giuseppe, secondo Massimol'orizzonte è chiaro: saràpopolare. Se più o meno violenta di quanto accaduto tra venerdì e sabato a Napoli e a Roma, si vedrà. "È evidente - spiega al Quotidiano nazionale il filosofo, ex sindaco di Venezia - che se continua questa situazione, senza peraltro un flusso efficace di comunicazione da parte del governo e delle Regioni, o scattano meccanismi di aiuti robusti alle vittime economiche della pandemia o ci saràda aspettarsi l'esplosione della". "Non esisteil corona- ricorda-. Esistono decine di altre cause di morte, compresa la ...

borghi_claudio : Un'estate passata a far comprare monopattini e banchi a rotelle. Il bando per i medici lo fanno uscire adesso. Io n… - AlbertoBagnai : La fobia del PD verso gli ospedali non si manifesta solo nello scomposto giubilo di Emiliano, Galli ecc. per la chi… - NicolaPorro : Non solo chiude la sua Campania, ma pretende di metterci tutti ai domiciliari. ?? #IlRuggito di @amata_andrea contr… - MarkSkyn : RT @borghi_claudio: Un'estate passata a far comprare monopattini e banchi a rotelle. Il bando per i medici lo fanno uscire adesso. Io non h… - Ted0foro : @canenero @Marco_Bello1 Sviluppo e investimenti. Magari uno sviluppo sociale e non solo economico. -