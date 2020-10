"Non possiamo farne uno ogni tre giorni, bisogna avere pazienza". Bassetti da Giletti svela l'incapacità del governo / Video (Di domenica 25 ottobre 2020) "bisogna avere pazienza, non possiamo ogni tre giorni fare un nuovo dpcm senza aver aspettato cosa succedesse nel precedente". Matteo Bassetti, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, mette subito in chiaro le sue criticità sulle decisioni del governo dopo l'ultimi Dpcm. Il direttore delle Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova non è molto convinto della scelta del premier Conte. che Bassetti infatti entra nel dettaglio sugli effetti che i provvedimenti del governo hanno avuto sulla sanità: "La categoria più a rischio di coronavirus sono le persone anziane e quelle più fragili. Io avrei visto un provvedimento per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) ", nontrefare un nuovo dpcm senza aver aspettato cosa succedesse nel precedente". Matteo, ospite di Massimoa Non è l'Arena su La7, mette subito in chiaro le sue criticità sulle decisioni deldopo l'ultimi Dpcm. Il direttore delle Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova non è molto convinto della scelta del premier Conte. cheinfatti entra nel dettaglio sugli effetti che i provvedimenti delhanno avuto sulla sanità: "La categoria più a rischio di coronavirus sono le persone anziane e quelle più fragili. Io avrei visto un provvedimento per ...

