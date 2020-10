Non chiudete i cinema: da Nanni Moretti a Enrico Vanzina, lettera aperta al Governo (Di domenica 25 ottobre 2020) Da Nanni Moretti ad Enrico Vanzina un appello accorato: Non chiudete i cinema, già in difficoltà da tempo, ecco il testo della lettera aperta. È uscito da poco il nuovo DPCM con le misure anti Covid previste per il mondo dello spettacolo e diverse personalità del settore hanno diffuso una lettera aperta per evitare la chiusura dei cinema e delle sale teatrali. Tra i firmatari della lettera figurano Nanni Moretti, Pupi Avati, Enrico Vanzina e Paolo Virzì. Dopo che è stato ufficializzato che i cinema e i teatri rimarranno chiusi fino al 24 Novembre, numerosi ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 ottobre 2020) Daadun appello accorato: Non, già in difficoltà da tempo, ecco il testo della. È uscito da poco il nuovo DPCM con le misure anti Covid previste per il mondo dello spettacolo e diverse personalità del settore hanno diffuso unaper evitare la chiusura deie delle sale teatrali. Tra i firmatari dellafigurano, Pupi Avati,e Paolo Virzì. Dopo che è stato ufficializzato che ie i teatri rimarranno chiusi fino al 24 Novembre, numerosi ...

EzioGreggio : NON CHIUDETE I CINEMA !!! Sono i posti più sicuri #NonChiudeteICinema - repubblica : Coronavirus, l'appello del mondo dello spettacolo e della cultura al governo: 'Non chiudete teatri e cinema' [aggio… - romi_andrio : RT @repubblica: Coronavirus, l'appello del mondo dello spettacolo e della cultura al governo: 'Non chiudete teatri e cinema' [aggiornamento… - AntonellaChessa : RT @repubblica: Coronavirus, l'appello del mondo dello spettacolo e della cultura al governo: 'Non chiudete teatri e cinema' [aggiornamento… - Even03585450 : @lilly0971 @fra_tante2 Esatto.. Non vi fanno chiudere per farvi pagare le tasse.. CHIUDETE VOI.. E MANDATE TUTTO A FANCULO -