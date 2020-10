«No lockdown», mille in marcia al Vomero: cori, fumogeni e striscioni (Di domenica 25 ottobre 2020) No lockdown, circa mille persone stanno occupando in questi minuti il salotto buono del quartiere Vomero. Da piazza Vanvitelli e via Scarlatti la manifestazione dei cittadini e del mondo del... Leggi su ilmattino (Di domenica 25 ottobre 2020) No, circapersone stanno occupando in questi minuti il salotto buono del quartiere. Da piazza Vanvitelli e via Scarlatti la manifestazione dei cittadini e del mondo del...

Notiziedi_it : «No lockdown», mille in marcia al Vomero: cori, fumogeni e striscioni - mattinodinapoli : «No lockdown», mille in marcia al Vomero: cori, fumogeni e striscioni - perrymsn70 : RT @Milestemplaris: È palese, per me, che l'unica misura scientificamente sensata per fermare il virus, è un hard lockdown da effettuarsi i… - giudiiiiiiiii : RT @ottami73: @giudiiiiiiiii @Barbara___2105 È questa la cosa pazzesca. Li han tenuti chiusi durante il primo lockdown, fatti riaprire sol… - ottami73 : @giudiiiiiiiii @Barbara___2105 È questa la cosa pazzesca. Li han tenuti chiusi durante il primo lockdown, fatti ri… -

Ultime Notizie dalla rete : lockdown mille «No lockdown», mille in marcia al Vomero: cori, fumogeni e striscioni Il Mattino Nuovo dpcm, lo sport si ferma: stop a scuole sportive e campionati regionali

La misura inciderà su quasi 10 milioni di italiani tra federazioni ed enti di promozione sportiva. Restano i campionati di interesse nazionale, ma solo ...

Andrea, quattro mesi in terapia intensiva per Covid: "Polmoni danneggiati al 60%, stiamo attenti"

Andrea Delisio, 48enne originario di Roma ma da anni residente vicino Parma, racconta a Fanpage.it la sua storia: ricoverato a marzo a causa del Covid-19, è stato per tre mesi in coma farmacologico e ...

La misura inciderà su quasi 10 milioni di italiani tra federazioni ed enti di promozione sportiva. Restano i campionati di interesse nazionale, ma solo ...Andrea Delisio, 48enne originario di Roma ma da anni residente vicino Parma, racconta a Fanpage.it la sua storia: ricoverato a marzo a causa del Covid-19, è stato per tre mesi in coma farmacologico e ...