Nazionale Femminile | Alia Guagni positiva al Coronavirus

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 ottobre 2020), terzino dell’Atletico Madrid e delladi calcio è risultataal. Le sue parole, tramite i suoi canali social, annuncia la sua positività al. Ecco le sue parole sui social.lascia così il ritiro della. «Mi stavo preparando a far guerra alla Danimarca per staccare un biglietto per Women Euro 2022 ma l’ultimo tampone effettuato purtroppo mi ha trovatoal Covid-19. Salto una sfida ma sono già un passo più vicina alla prossima». Mi stavo preparando a far guerra alla Danimarca per ...