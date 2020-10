Napoli | Petagna | “Questa è l’occasione della vita Mancavo solo io al gol”

(Di domenica 25 ottobre 2020) Una rete di Andreapermette aldi superare il Benevento nel derby campano. L'attaccante azzurro commenta la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport: "Avevano segnato tutti,io... Sono stati tre punti importanti, ora testa all'Europa. Ho sempre giocato in Serie A tra Atalanta e Spal, ho sempre segnato. Sapevo che sarei rimasto ae mi sarei giocato le mie chance. Questa era l'occasionemia. Ci tenevo a presentarmi al meglio. C'è tutto per migliorare. Questa è una squadra fortissima, negli allenamenti si tengono velocità elevate. Le scelte fanno parte del lavoro del Mister. Noi dobbiamo farci trovare pronti".: “Questa è l’occasione...

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, dopo la vittoria con gol decisivo contro il Benevento è intervenuto al microfono di Dazn: "Il rapporto con Gattuso è fantastico, da lui dobbiamo solo imparare ...Per aggiornare la cronaca live premere il tasto f5. La prima rete in maglia azzurra del neoentrato Petagna su un ottimo assist di Politano, anche lui appena subentrato dalla panchina, porta in ...