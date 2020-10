Napoli, nuovo corteo contro le restrizioni anti-Covid (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Non ci fermeremo qua" e "De Luca e Conte si dimettano". Sono gli slogan gridati da gruppi di manifestanti , scesi di nuovo in piazza a Napoli contro le restrizioni del Dpcm , firmato dal presidente ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Non ci fermeremo qua" e "De Luca e Conte si dimettano". Sono gli slogan gridati da gruppi di manifest, scesi diin piazza aledel Dpcm , firmato dal presidente ...

SalvioEspo : La violenza di ieri sera e' da condannare ASSOLUTAMENTE !!! Ma non credete che questa situazione riguardi solo Napo… - Corriere : Napoli di nuovo in piazza: la protesta di precari e disoccupati - brandobenifei : Anche oggi è di nuovo una buona giornata per sciogliere #ForzaNuova e processarne i vertici. Magari anche… - GaProfgio : @RealPiccinini :bisogna dire 2 rigori non dati, 1 al Napoli e 1 all'inter.... Ovviamente gli episodi sulla neanche… - speranza_viva : RT @totofanatici: Di Nuovo #Lockdown 'La Lettera!!! Grande Totò e Peppino, questo si che è un vero #Dpcm #RETWEEET, #seguimi su #twitter… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nuovo Napoli, nuova protesta: in 2mila sfilano contro misure del governo Il Messaggero Arrivare al 2023 per il nuovo Presidente? Ma come e con il parlamento bocciato dal referendum?

Rintallo Il Teatro della Pergola riapre il 27 ottobre (fino al 15 novembre) con la prima nazionale di The Dubliners di Giancarlo Sepe, con la Compagnia Teatro La Comunità e i Nuovi riuniti ... si ...

Napoli, altra manifestazione contro chiusure: centinaia di persone in strada

Nuove proteste a Napoli contro le chiusure anticipate previste dal Dpcm annunciato da Giuseppe Conte e il coprifuoco voluto dalla Regione Campania. Centinaia di persone sono scese in piazza anche ...

Rintallo Il Teatro della Pergola riapre il 27 ottobre (fino al 15 novembre) con la prima nazionale di The Dubliners di Giancarlo Sepe, con la Compagnia Teatro La Comunità e i Nuovi riuniti ... si ...Nuove proteste a Napoli contro le chiusure anticipate previste dal Dpcm annunciato da Giuseppe Conte e il coprifuoco voluto dalla Regione Campania. Centinaia di persone sono scese in piazza anche ...