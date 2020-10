Napoli, nuovo corteo contro le restrizioni anti-Covid. Duemila in piazza (Di lunedì 26 ottobre 2020) Non si spengono le tensioni a Napoli . I manifestanti sono di nuovo scesi in piazza contro le restrizioni del Dpcm , muovendosi in corteo attraverso le aree pedonali del quartiere Vomero , preceduti ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Non si spengono le tensioni a. I manifestsono discesi inledel Dpcm , muovendosi inattraverso le aree pedonali del quartiere Vomero , preceduti ...

SalvioEspo : La violenza di ieri sera e' da condannare ASSOLUTAMENTE !!! Ma non credete che questa situazione riguardi solo Napo… - Corriere : Napoli di nuovo in piazza: la protesta di precari e disoccupati - brandobenifei : Anche oggi è di nuovo una buona giornata per sciogliere #ForzaNuova e processarne i vertici. Magari anche… - bisagnino : Covid Napoli, nuovo corteo contro chiusure - lori_gianna : RT @RepubblicaTv: Napoli, manifestazione anti-lockdown al Vomero: Nuovo corteo contro il 'coprifuoco' voluto dalle ordinanze del presidente… -

Napoli, 25 ottobre 2020 - Non si spengono le tensioni a Napoli. I manifestanti sono di nuovo scesi in piazza contro le restrizioni del Dpcm, muovendosi in corteo attraverso le aree pedonali del ...

Coronavirus, De Luca:”La scuola uno dei vettori più grandi di contagio nelle famiglie”

Napoli, 25 ottobre – "Sulla scuola continuiamo a balbettare ...

