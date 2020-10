Napoli, fatta per il rinnovo di Gattuso e ADL rinuncia a 7 milioni: i dettagli (Di domenica 25 ottobre 2020) Trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Gennaro Gattuso, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rinuncia alla penale da 7 milioni Gennaro Gattuso ha trovato l’accordo con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per il suo rinnovo di contratto. Lo segnala Gazzetta dello Sport riportando i dettagli dell’accordo: contratto fino al 2023 a 1,9 milioni l’anno. Per chiudere questa trattativa De Laurentiis ha rinunciato alla penale da 7 milioni di euro che avrebbe voluto inserire nell’accordo come tutela se il rapporto tra le parti si fosse interrotto anzitempo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Trovato l’accordo per ildi contratto di Gennaro, il presidente delAurelio De Laurentiisalla penale da 7Gennaroha trovato l’accordo con il presidente delAurelio De Laurentiis per il suodi contratto. Lo segnala Gazzetta dello Sport riportando idell’accordo: contratto fino al 2023 a 1,9l’anno. Per chiudere questa trattativa De Laurentiis hato alla penale da 7di euro che avrebbe voluto inserire nell’accordo come tutela se il rapporto tra le parti si fosse interrotto anzitempo. Leggi su Calcionews24.com

Dopo la guerriglia a Napoli esplosa venerdì sera, il governatore della Campania Vincenzo De Luca sarà ospite di Fabio Fazio nella puntata di Che Tempo Che Fa prevista questa sera, 25 ottobre, a ...

"Napoli, una rivolta per non morire", è l'incipit ... che "è il momento di tornare ad affermare che la salute è un fatto sociale complessivo e che la ribellione è il sintomo che qualcosa ...

