Napoli, doppia gioia per Insigne: "Contento per il risultato e per mio fratello"

Benevento-Napoli è stata la grande giornata dei fratelli Insigne. Roberto ha siglato il vantaggio per i giallorossi prima del pari firmato da Lorenzo.

LE PAROLE DI INSIGNE

Quest'ultimo ha commentato il risultato ai microfoni di DAZN: "E' stata una bella partita, dura. Sono contento per il risultato e per la bella prestazione di mio fratello, a cui faccio i complimenti. Gli ho detto che ho fatto gol col suo piede, ossia il sinistro, ma stavo scherzando. Le vittorie aiutano a crescere e a vincere ancora, sono contento. Ora dobbiamo recuperare le forze perché ora c'è una grande partita con la Real Sociedad in Spagna. Le critiche dopo l'ultimo incontro fanno bene, aiutano a crescere. Ci sta che i tifosi si aspettino tanto dopo la gara con l'Atalanta già dalla gara con l'AZ."

