Napoli, coprifuoco e mascherine: scattano le sanzioni dei carabinieri (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli- Sono 43 le sanzioni elevate ieri sera dai carabinieri del comando provinciale di Napoli, impegnati in controlli sul rispetto delle normative anticovid. Nel capoluogo, zona Vomero-Arenella, otto le multe elevate a persone senza mascherina; tra Bagnoli, Fuorigrotta e Posillipo quattro multe per mancato uso della mascherina e una per violazione del coprifuoco. In provincia, sanzioni per 18 violazioni del coprifuoco e otto casi di persone senza mascherina. Multati anche quattro locali aperti oltre le 23. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

