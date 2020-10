MotoGP, quando torna Valentino Rossi? Il Dottore attende il nuovo tampone e pensa a Valencia (Di domenica 25 ottobre 2020) Valentino Rossi è risultato positivo al Covid-19 nella giornata di mercoledì 14 ottobre e ha dovuto rinunciare ai due Gran Premi disputati agli Aragon negli ultimi sette giorni. Il Dottore aveva dichiarato di avere avuto un po’ di febbre e di avere accusato un po’ di dolori alle ossa, ma è ormai da un paio di giorni che il centauro di Tavulia non ha più sintomi collegabili al Coronavirus. Il nove volte Campione del Mondo effettuerà un nuovo tampone nella giornata di domani, sperando di risultare negativo e di lasciarsi così alle spalle la malattia. Sono ormai passati dieci giorni dalla positività e il test di domani dirà a Valentino Rossi se è guarito oppure se deve ancora rimanere in quarantena ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020)è risultato positivo al Covid-19 nella giornata di mercoledì 14 ottobre e ha dovuto rinunciare ai due Gran Premi disputati agli Aragon negli ultimi sette giorni. Ilaveva dichiarato di avere avuto un po’ di febbre e di avere accusato un po’ di dolori alle ossa, ma è ormai da un paio di giorni che il centauro di Tavulia non ha più sintomi collegabili al Coronavirus. Il nove volte Campione del Mondo effettuerà unnella giornata di domani, sperando di risultare negativo e di lasciarsi così alle spalle la malattia. Sono ormai passati dieci giorni dalla positività e il test di domani dirà ase è guarito oppure se deve ancora rimanere in quarantena ...

SkySportMotoGP : ?? @FrankyMorbido12, messaggio per @ValeYellow46: 'Ciao Vale, volevo dirti che è l'Aragon più bello di sempre... Noi… - OA_Sport : MotoGP, quando torna Valentino Rossi? Il Dottore attende il nuovo tampone e pensa a Valencia - guerrijimmy : Ha vinto più gare Morbidelli da quando è in #MotoGP del fenomeno Valentino ???? però il nostro Vale fa audience e cmq… - lovstinyoureyes : Quando ci sarà la prossima gara di MotoGP? - motorsracing_it : ??MotoGP Gara | #AlcanizGP | 14/23 Alex Marquez cade in curva 2 quando era in P4. Out dalla gara! -