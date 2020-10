Moto2 | risultato warm-up GP Teruel 2020 | Sam Lowes ancora il più veloce | Di Giannantonio 2° il migliore degli italiani

(Di domenica 25 ottobre 2020) Il britannico Sam(EG 0,0 Marc VDS) si conferma supersul tracciato di Aragon nel-up del GP di, prova del Mondialedi, con il crono di 1’52″167, ha preceduto le due Speed Up di Fabio Di(+0″470) e dello spagnolo Jorge Navarro (+0″491), dando seguito a quanto fatto vedere ieri nel corso del time-attack valso la pole-position. Da questo punto di vista, bene anche Die Navarro che potrebbero essere della partita per qualcosa di importante in vista della corsa domenicale che, eccezionalmente, partirà dopo la MotoGP alle ore 14.30. A completare la top-10 troviamo il britannico Jake Dixon (Petronas Sprinta Racing) a 0″524, lo spagnolo ...

