Moto2 | GP Teruel 2020 | Sam Lowes domina ed è leader del Mondiale Bastianini 3° dietro a Di Giannantonio | Luca Marini 11°

(Di domenica 25 ottobre 2020) Samha vinto il GP del, quartultima tappa delche è andata in scena sul circuito di Aragon. Il britannico è scattato meravigliosamente dalla pole-position, ha impresso fin da subito un ritmo forsennato, ha girato su tempi strepitosi per tutta la gara e ha tagliato il traguardo con addirittura sette secondi di vantaggio sul più immediato inseguitore. Il centauro della EG 0,0 Marc VDS ha infilato il terzo successo consecutivo in questa stagione (si era imposto a Le Mans due settimane fa e sempre ad Aragon sette giorni fa) ed è balzato in testa alla classifica generale. Il 30enne ora ha sette punti di vantaggio su Enea, oggi buon terzoa Fabio Di(secondo posto per ...

Nakagami scatterà dalla pole position. In pista anche Moto2 e Moto3. Il pilota giapponese in sella alla Honda ha preceduto tutti in qualifica, fermando il cronometro in 1'46 882. Alle 13 partiranno al ...All'ultima curva Jaume Masia infila Sasaki e Toba e vince la seconda gara di fila in Moto3. Vietti 5° alle spalle del leader del Mondiale Arenas che grazie alla quarta posizione allunga in classifica.