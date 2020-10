Morto Lee Kun-hee, l’uomo che ha reso Samsung un colosso planetario (Di domenica 25 ottobre 2020) E’ Morto, all’età di 78 anni, Lee Kun-hee, presidente del gigante tecnologico sudcoreano Samsung Electronics. Lee ha trasformato Samsung in un colosso mondiale. “E’ con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Kun-hee Lee, presidente di Samsung Electronics – ha riferito la società in una nota nota -. Il presidente Lee è Morto il 25 ottobre accanto alla sua famiglia, incluso il vicepresidente Jay Y. Lee, al suo fianco“. Lee “è stato un vero visionario che ha trasformato Samsung in un player innovatore leader mondiale e potenza industriale da un’azienda locale” e “la sua eredità sarà eterna“. Lee, il figlio del fondatore del Samsung ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) E’, all’età di 78 anni, Lee Kun-hee, presidente del gigante tecnologico sudcoreanoElectronics. Lee ha trasformatoin unmondiale. “E’ con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Kun-hee Lee, presidente diElectronics – ha riferito la società in una nota nota -. Il presidente Lee èil 25 ottobre accanto alla sua famiglia, incluso il vicepresidente Jay Y. Lee, al suo fianco“. Lee “è stato un vero visionario che ha trasformatoin un player innovatore leader mondiale e potenza industriale da un’azienda locale” e “la sua eredità sarà eterna“. Lee, il figlio del fondatore del...

