Morto Germano Nicolini, il comandante 'Diavolo' della Resistenza in Emilia: aveva 100 anni (Di domenica 25 ottobre 2020) È Morto a Correggio, la sera del 24 ottobre, Germano Nicolini, comandante partigiano, protagonista della Resistenza in Emilia e conosciuto con il nome di battaglia di 'Diavolo'. Avrebbe compiuto 101 anni il prossimo novembre. Dopo la guerra, era stato accusato dell'omicidio di don Umberto Pessina e solo negli anni Novanta era poi stato completamente scagionato. Leggi su tg24.sky (Di domenica 25 ottobre 2020) Èa Correggio, la sera del 24 ottobre,partigiano, protagonistaine conosciuto con il nome di battaglia di ''. Avrebbe compiuto 101il prossimo novembre. Dopo la guerra, era stato accusato dell'omicidio di don Umberto Pessina e solo negliNovanta era poi stato completamente scagionato.

fattoquotidiano : E’ morto Germano Nicolini, il Diavolo: liberò l’Emilia da comandante partigiano. Aveva detto: “Pandemia? Impariamo… - ilpost : È morto il partigiano Germano Nicolini, aveva 100 anni - RaiNews : Germano Nicolini aveva 100 anni - MarselParadigmi : RT @Segnoditerra1: Ho appena letto che é morto Il Diavolo. Germano Nicolini per chi non masticasse la storia partigiana. Comandante #Nicol… - Alberto40264400 : RT @Azzurra6671: Morto Germano Nicolini, comandante Partigiano 'Diavolo'. Medaglia d'Argento al Valor Militare. Incriminato per un omicidio… -