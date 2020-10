Morgan | aspirazioni da sindaco | “Avete votato Berlusconi…”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 26 ottobre 2020)ha passato davvero un periodo movimentato, tra l’annuncio della sua candidatura adi Milano e le accuse del fidanzato dell’ex, Jessica Mazzoli. Il cantante ha deciso di partecipare a Live-Non è la d’Urso per chiarire la sua posizione in merito alla candidatura, proposta da Sgarbi. Nonostante non abbia confermato nulla,ha ritenuto del tutto possibile diventare il primo cittadino di Milano.: “Non ho cambiato idea” La parziale marcia indietro sulla sua candidatura a, non impedisce e, Marco Castoldi, di coltivare il progetto. “Sicuramente è una cosa interessante. Le parole di Sgarbi sono molto lusinghiere“, dichiara il cantante a Barbara d’Urso, “Trovo che abbia ragione, ...