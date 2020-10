Misure anti Covid, Teatri di Bari contro chiusura cinema e politeami. Al Petruzzelli stagione concerti in streaming (Di domenica 25 ottobre 2020) Bari - 'Anche Teatri di Bari si unisce all'appello contro la chiusura di Teatri e cinema, paventata dal nuovo Dpcm Covid in studio dal Governo Conte": è quanto riportato in un appello pubblicato sulla ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 25 ottobre 2020)- 'Anchedisi unisce all'appelloladi, paventata dal nuovo Dpcmin studio dal Governo Conte": è quanto riportato in un appello pubblicato sulla ...

Agenzia_Ansa : #Covid: polizia Londra disperde protesta anti-lockdown 'E' illegale. Non conforme a distanziamento e misure governo… - MediasetTgcom24 : Roma, protesta contro le misure anti-Covid: disordini, cassonetti in fiamme e diversi fermi #Coronavirusitalia… - crocerossa : 'Rivolgo un appello alle persone affinché rispettino le regole anti #Covid19. Le misure di contenimento sono necess… - giuseppeivan : RT @nonexpedit: Il senso di tutte le misure governative anti-covid finora è: i privati devono fallire affinché lo Stato non fallisca. - oglioponews : Misure anti Covid, firmato il nuovo Dpcm: sarà in vigore fino al 24 novembre -