Miss Fallaci Takes America vince al Mia. Ci sarà la serie con Miriam Leone nei panni di Oriana Fallaci? (Di domenica 25 ottobre 2020) Miriam Leone nei panni di Oriana Fallaci in A cup of coffee with Marilyn Miriam Leone potrebbe presto tornare a vestire i panni di Oriana Fallaci in una serie dal titolo Miss Fallaci Takes America, creata da Alessandra Gonnella e prodotta da RedString e Minerva Pictures. Il progetto, selezionato al MIA Drama Pitching Forum e vincitore del ViacomCBS International Studios Award al MIA 2020, è nato, infatti, a seguito del fortunato cortometraggio A cup of coffee with Marilyn, con protagonista la stessa Leone – firmato dalla Gonnella – vincitore del ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 25 ottobre 2020)neidiin A cup of coffee with Marilynpotrebbe presto tornare a vestire idiin unadal titolo, creata da Alessandra Gonnella e prodotta da RedString e Minerva Pictures. Il progetto, selezionato al MIA Drama Pitching Forum e vincitore del ViacomCBS International Studios Award al MIA 2020, è nato, infatti, a seguito del fortunato cortometraggio A cup of coffee with Marilyn, con protagonista la stessa– firmato dalla Gonnella – vincitore del ...

Miss Fallaci Takes America vince al Mia. Ci sarà la serie con Miriam Leone nei panni di Oriana Fallaci?

