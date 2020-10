Ministro Sport Spadafora: “Ecco le somme che andranno ai dilettanti per far fronte al Covid” (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo il nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte con la chiusura dell'attività dilettantistica, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha spiegato sul proprio profilo Facebook le risorse per far fronte all'emergenza Covid-19:"Purtroppo palestre, piscine, competizioni dilettantistiche (a esclusione di quelle nazionali), cinema, teatri, concerti, convegni, congressi, parchi divertimento, gite scolastiche, sale gioco, sale scommesse, bingo, discoteche e molte altre attività sono sospese, mentre bar, pub e ristoranti dovranno chiudere alle 18.Ho compiuto ogni sforzo possibile per evitare la sospensione delle attività, compresa l’emanazione solo tre giorni fa di un protocollo con regole ancora più stringenti. Purtroppo ... Leggi su itasportpress (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo il nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte con la chiusura dell'attivitàstica, ildelloVincenzoha spiegato sul proprio profilo Facebook le risorse per farall'emergenza Covid-19:"Purtroppo palestre, piscine, competizionistiche (a esclusione di quelle nazionali), cinema, teatri, concerti, convegni, congressi, parchi divertimento, gite scolastiche, sale gioco, sale scommesse, bingo, discoteche e molte altre attività sono sospese, mentre bar, pub e ristoranti dovranno chiudere alle 18.Ho compiuto ogni sforzo possibile per evitare la sospensione delle attività, compresa l’emanazione solo tre giorni fa di un protocollo con regole ancora più stringenti. Purtroppo ...

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, commenta così sul suo profilo Facebook gli ultimi provvedimenti restrittivi emanati dal Governo: "Purtroppo palestre, piscine, competizioni dilettantistiche ...

